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Киев и Будапешт договорились о проведении консультаций, заявил Климкин

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2018 (211)
(обновлено: 18:51 15.10.2018)
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© РИА Новости / Михаил ПалинчакПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фотоМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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КИЕВ, 15 окт – РИА Новости. Украина и Венгрия договорились о консульских консультациях после скандала с высылкой дипломатов и двойным гражданством, сообщил журналистам глава МИД Украины Павел Климкин по итогам своей встречи в понедельник в Люксембурге с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто.

Въезд в город Берегово в Закарпатской области Украины
CC BY 3.0 / Rovás Alapítvány / Rovas Foundation /
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Ранее Украина и Венгрия обменялись высылкой консулов. Причиной демарша стало недовольство Киева тем, что консульство Венгрии в расположенном у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области выдает украинским гражданам венгерские паспорта. Будапешт назвал недружелюбными и рискованными идеи о высылке консула, пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции. Будапешт также обеспокоен новой военной базой в Закарпатье, которую Киев разместил в нескольких километрах от границы с государством, входящим в Евросоюз и НАТО.

По словам Климкина, на встрече они обсудили ряд проблемных вопросов в двухсторонних отношениях, в частности, — как решить проблему с названием венгерского уполномоченного по Закарпатью.

"Полностью договорились, что название будет другим. В ближайшие дни увидите это… После этих всех событий нам нужны реальные консультации. Это будут комплексные консульские консультации, мы договорились об их проведении. Сначала они будут на уровне руководителей консульских департаментов, мы сейчас договариваемся о дате", — заявил министр журналистам в Люксембурге.

По его словам, они договорились с главой МИД Венгрии снова встретиться во время участия в Варшавском форме по безопасности. По его словам, дискуссия у министров "неплохо развивается, есть позитивные сдвиги", но также остается ряд вопросов, которые нужно обсуждать дальше.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава МИД Венгрии осудил политику Украины по Закарпатью
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу.

Закон об образовании на Украине, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

Не видишь, занято!
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Не видишь, занято!

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