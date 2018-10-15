Гибралтар не станет проблемой для соглашения по Brexit, заявили в Мадриде

МАДРИД, 15 окт — РИА Новости. Гибралтар не станет проблемой для заключения соглашения по Brexit, дополнительный протокол по "гибралтарскому вопросу" к соглашению между Лондоном и ЕС практически готов, заявил министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель.

"Протокол является частью соглашения, он устанавливает условия применения соглашения к Гибралтару. Пути решения (по нему) практически найдены", — заявил министр на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД стран ЕС в Люксембурге. "Поэтому я говорю, что если завтра будет соглашение по Brexit, то протокол не станет проблемой", — добавил Боррель. Видеозапись пресс-конференции размещено на сайте Еврокомиссии.

Однако, судя по словам министра, есть разногласия в заключении дополнительных двусторонних меморандумов между Испанией и Великобританией. "Другой вопрос — дополнительные меморандумы, это двусторонние соглашения между Испанией и Великобританией. Их пять, они пытаются урегулировать главные "раздражители", основные элементы разногласий. Это все технические вопросы – контрабанда табака, аэропорт, рыбная ловля, таможня, финансовые отношения", — добавил министр. Однако он обратил внимание, что двусторонние меморандумы не станут частью соглашения о выходе Великобритании из ЕС. "Можем сейчас их принять или нет", — пояснил Боррель.

При этом он напомнил о возможности проведения внеочередной встречи Совета ЕС по Brexit в ноябре. "Важно, чтобы соглашение было достигнуто в те сроки и в той форме, которые бы позволили ратифицировать его раньше конечного срока, 29 марта. К этому времени надо не только договориться, но и ратифицировать", — сказал глава испанского МИД.

Глава Евросовета Дональд Туск в сентябре говорил, что "моментом правды" по переговорам о Brexit будет саммит глав государств ЕС, который пройдет 17-18 октября. Туск отмечал, что именно в октябре Евросоюз ожидает максимума прогресса и результатов в переговорах о "разводе" с Великобританией. В сентябре сообщалось, что если необходимый прогресс будет достигнут, то может быть созван внеочередной саммита лидеров ЕС 17-18 ноября для финализации и формализации договоренностей по Brexit.

Ранее сообщалось, что Великобритании и ЕС нужно окончательно договориться об условиях их "развода" не позднее ноября, чтобы соглашение о выходе страны из союза успело пройти все необходимые ратификации и вступило в силу к моменту Brexit, запланированного сейчас на 29 марта 2019 года. Отсутствие договоренности грозит "жестким" отделением Британии от ЕС.

Тема Гибралтара станет предметом отдельного протокола к общему соглашению по Brexit, заявили ранее испанские власти. Как уточнялось в сообщении правительства, "все аспекты Brexit, касающиеся Гибралтара, — предмет прямых переговоров между правительствами Испании и Великобритании, и, следовательно, будут отражены в специальном протоколе в рамках соглашения о выходе, поскольку не касаются всех членов".

Испанская комарка Кампо-де-Гибралтар, расположенная на границе с Гибралтаром, — самый бедный регион в Испании с наиболее высоким уровнем безработицы. Поэтому для жителей этого региона крайне важно сохранить возможность свободного передвижения — ежедневно границу пересекают около 12 тысяч человек, которые живут в Испании, но работают в Гибралтаре. Кроме того, испанское правительство озабочено ситуацией с контрабандой, в первую очередь, табака, из Гибралтара в Испанию, а также низким налогообложением на этой территории, чем пользуются многие иностранные компании, зарегистрированные в Гибралтаре, но реально работающие в Испании.