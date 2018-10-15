"Условия выхода ясны": Мэй рассказала о прогрессе в переговорах по Brexit

ЛОНДОН, 15 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритании и ЕС удалось существенно сблизить позиции на переговорах по Brexit, условия выхода страны из Евросоюза стали ясны, сказала премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй.
При этом премьер отметила, что на переговорах все еще остаются два нерешенных вопроса – о формате пограничного режима с Ирландией и вопрос, связанный с тарифами. Эта ремарка премьера вызвала у парламентариев смех, Мэй попыталась продолжить выступление, но получилось у нее это не с первого раза.
На прошлой неделе источник РИА Новости в канцелярии премьера заявлял, что по состоянию на 12 октября Лондон и Брюссель согласовали более 85% от общего объема финального соглашения по Brexit. При этом собеседник агентства заявил о значительном прогрессе, которого стороны намеревались добиться на ближайших переговорах. Также он не исключил, что в случае появления положительных новостей от переговорщиков премьер расскажет об этом парламентариям в понедельник или в среду.
Британия выйдет из ЕС к концу марта 2019 года.