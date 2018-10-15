Экс-глава протокола президента объяснил, почему Путин подарил Меркель цветы

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 18 мая 2018

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 18 мая 2018

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не нарушал протокол, когда на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель подарил ей букет цветов, это был знак внимания и общепринятое поведение российских мужчин, заявил экс-глава протокола президента РФ Владимир Шевченко.

Путин 19 мая провел переговоры с Меркель в Сочи. Немецкий таблоид Bild опубликовал статью, автор которой посчитал "неким сигналом" жест Путина, подарившего цветы Меркель — по мнению журналиста, в серьезных политических кругах не заведено дарить цветы при встрече, принято обходиться рукопожатием. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заметил в связи с этим, что дарить женщинам цветы в России является признаком хорошего тона, это традиции, на которые ориентировался Путин.

"Ни в коем случае. Это внимание", — сказал журналистам Шевченко, говоря о том, можно ли считать подаренный Меркель букет нарушением протокола.

"Мало кто понимает ментальность российских мужчин: у нас принято женщине дарить цветы, но у нас не принято дарить мужчине. Я, например, временами не понимаю, когда букет цветов дарят президенту… Я не понял, что так возбудило всех, он же не Лукашенко встречал с букетом цветов", — добавил он.

Шевченко много лет возглавлял протокол президентов СССР и России Михаила Горбачева и Бориса Ельцина. После отставки Ельцина продолжал помогать лично экс-президенту и его семье, также работал советником президентов Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла РФ, с 2011 года в отставке.