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Посольство в Лондоне объяснило, почему Bellingcat связывают со спецслужбами

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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкГерб на ограде здания российского посольства в Лондоне. Архивное фотоГерб на ограде здания российского посольства в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЛОНДОН, 15 окт — РИА Новости, Мария Табак. Москва считает британский проект Bellingcat связанным со спецслужбами из-за сроков его создания, характера публикуемой информации, антироссийской направленности, сроков публикации материалов, а также биографии руководителя и непрозрачности финансирования, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Bellingcat недавно опубликовал материалы своих расследований, в которых назвал "настоящие имена" подозреваемых Лондоном по "делу Скрипалей", являющихся, по данным британских властей и самого Bellingcat, сотрудниками ГРУ.

Основатель веб-сайта Bellingcat Элиот Хиггинс
© AFP 2018 / ANP/Piroschka van de Wouw
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Журналисты попросили пресс-секретаря посольства прояснить, не противоречит ли тот факт, что российские официальные лица заявляют о связи Bellingcat с западными спецслужбами, не представляя никаких доказательств этой связи, позиции России по инциденту в Солсбери, катастрофе рейса МН17 и другим резонансным делам, по которым Москва добивается предъявления доказательств обвинений в свой адрес.

"Никакого противоречия нет. То, что Bellingcat связан со спецслужбами, со всей очевидностью вытекает из совокупности связанных с Bellingcat обстоятельств: сроки его создания (за несколько дней до катастрофы МН17), характер публикуемой им информации (сочетающей признаки разведывательных данных и высокопрофессиональных фальшивок), ее направленность (неизменно антироссийская), сроки публикации материалов (каждый раз в максимально выгодный для стран НАТО момент), биография руководителя (Эллиот Хиггинс из игрока в компьютерные игры в одночасье превратился в "икону" "независимой журналистики"), непрозрачность внутренней структуры и финансирования. Если Bellingcat может дать иное правдоподобное объяснение такой комбинации фактов, пусть представит его на суд общественности", — заявил пресс-секретарь посольства.

Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Он отметил, что утверждения официального Лондона об ответственности РФ за инцидент в Солсбери – не более чем умозаключения. "Разница в том, что эта "логика" основана сплошь на ложных посылках: что нервно-паралитическое вещество якобы могло быть произведено только в России, что в России якобы есть закон, поощряющий убийства диссидентов, что президент России якобы лично угрожал предателям смертью и так далее. Именно поэтому здесь нужны четкие доказательства", — пояснил представитель дипмиссии.

По его словам, британская сторона не предъявила ни России, ни своим зарубежным партнерам конкретные официальные данные по важнейшим аспектам "дела Скрипалей". В качестве примеров он привел вопросы о том, где находились Скрипали после того, как вышли из дома утром 4 марта, и до того, как их обнаружили на скамейке во второй половине дня, почему у них были выключены телефоны, была ли на доме Сергея Скрипаля видеокамера и где соответствующие записи. Кроме того, российскую сторону интересует, как подозреваемые Лондоном в причастности к "делу Скрипалей" Александр Петров и Руслан Боширов получили британские визы, есть ли какие-либо доказательства их причастности к произошедшему, кроме самого факта нахождения в Солсбери 3 и 4 марта.

Руслан Боширов во время интервью главному редактору телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарите Симоньян
© РИА Новости / RT
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"Почему российской стороне не были переданы образцы отравляющего вещества? В каком объеме и концентрации оно было нанесено на ручку двери, и почему никто кроме Скрипалей и Ника Бейли от этого не пострадал? Какова была конкретная клиническая картина и какое именно лечение получали пострадавшие? Где в настоящее время находятся Сергей и Юлия Скрипали? Каково состояние их здоровья? Насколько они свободны в общении, передвижении? Наконец, в чем причина отсутствия какого-либо интереса со стороны британских СМИ к установлению этих подробностей, которые тщательно скрываются властями?" — добавил представитель посольства.

"Активисты Bellingcat могли бы продемонстрировать свою беспристрастность и независимость, если бы занялись поиском ответов на эти вопросы", — подчеркнул он.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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pavel.riabinin
Москва решила , что раз она весь свой компромат сливала через викиликс , то и все в мире должны поступать именно так.
17:39
15.10.2018
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