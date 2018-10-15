Российские саперы приступили к очистке лесов Лаоса от авиабомб США

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Прибывший в Лаос отряд международного противоминного центра Вооруженных сил России начал разминирование лесов страны, в которых после бомбардировок в 1964-1973 годах остались американские авиабомбы, сообщает Минобороны России.
В церемонии приняли участие военнослужащие отряда разминирования народной армии Лаоса, с которым у российских саперов налажено полное взаимодействие.
Отряду из 36 военнослужащих международного противоминного центра ВС РФ в течение пяти месяцев предстоит провести гуманитарное разминирование близ населенного пункта Лак Сао в 350 километрах от Вьентьяна. Более ста гектаров лесистой местности предстоит очистить от взрывоопасных предметов, оставшихся после американских бомбардировок в период с 1964 по 1973 год. Одна из особенностей выполнения задачи заключается в поиске и обезвреживании неразорвавшихся авиабомб и мин, которые располагаются в грунте на глубине от 40 сантиметров до 2,5 метра.