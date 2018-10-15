Российские саперы приступили к очистке лесов Лаоса от авиабомб США

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Прибывший в Лаос отряд международного противоминного центра Вооруженных сил России начал разминирование лесов страны, в которых после бомбардировок в 1964-1973 годах остались американские авиабомбы, сообщает Минобороны России.

"Сегодня в населенном пункте Лак Сао провинции Боликхамсай Лаосской Народно-Демократической Республики состоялась церемония открытия начала выполнения задач по разминированию отрядом международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации. Затем российские саперы приступили к сплошной очистке местности от взрывоопасных предметов в районе выполнения своей задачи", — говорится в сообщении.

В церемонии приняли участие военнослужащие отряда разминирования народной армии Лаоса, с которым у российских саперов налажено полное взаимодействие.

"Данная совместная работа является областью сотрудничества как между нашими двумя странами, так и рядом других стран, в рамках АСЕАН, в которой Лаос и Россия являются сопредседателями экспертной группы по гуманитарному разминированию. Она обеспечит безопасность для мирного населения и будет способствовать социально-экономическому развитию страны", – заявил заместитель министра обороны Лаоса Онси Сэнсук.

Отряду из 36 военнослужащих международного противоминного центра ВС РФ в течение пяти месяцев предстоит провести гуманитарное разминирование близ населенного пункта Лак Сао в 350 километрах от Вьентьяна. Более ста гектаров лесистой местности предстоит очистить от взрывоопасных предметов, оставшихся после американских бомбардировок в период с 1964 по 1973 год. Одна из особенностей выполнения задачи заключается в поиске и обезвреживании неразорвавшихся авиабомб и мин, которые располагаются в грунте на глубине от 40 сантиметров до 2,5 метра.