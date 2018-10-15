Тело пропавшего в Турции журналиста могли растворить в кислоте, пишут СМИ

АНКАРА, 15 окт — РИА Новости. Турецкая полиция проверяет версию о том, что тело исчезнувшего в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи могло быть растворено в кислоте, сообщает в понедельник телеканал Haberturk.

Отмечается, что сначала эта версия казалась турецким правоохранителям фантастической, однако теперь, по мере продвижения расследования, полиция и разведка не исключают такую вероятность.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября, после того как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По утверждению властей королевства, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.