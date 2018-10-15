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Меркель прокомментировала результаты выборов в Баварии

(обновлено: 17:09 15.10.2018)
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© AFP 2018 / Christof Stache Мужчина в традиционной баварской одежде заполняет бюллетень для голосования на избирательном участке в Нойкирхене. Архивное фотоМужчина в традиционной баварской одежде заполняет бюллетень для голосования на избирательном участке в Нойкирхене. Архивное фото
© AFP 2018 / Christof Stache

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Результаты выборов в баварский ландтаг (земельный парламент) показали, что люди потеряли доверие к политикам, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Алис Вайдель (Альтернатива для Германии) выступает перед своими сторонниками после объявления данных экзит-поллов на выборах в баварский ландтаг. 14 октября 2018
© REUTERS / Wolfgang Rattay
Эксперты предрекли Берлину дальнейшие потрясения после выборов в Баварии
"Выборы в Баварии показали мне, что даже при лучших экономических показателях и практически полной занятости почти во всех частях Баварии людям этого не хватает, если нет того, что важно, а это доверие, доверие к политическим игрокам", — заявила Меркель на конференции Федерального объединения оптовой и внешней торговли Германии (BGA). Трансляцию выступления вел телеканал n-tv.

По ее словам, "оглядываясь на формирование правительства, приходится констатировать, что было потеряно много доверия". Это касается также партий ХДС/ХСС, от которых ожидают, что они будут действовать вместе, отметила канцлер.

Меркель отметила, что извлекла урок из результата выборов в Баварии и как федеральный канцлер большой коалиции должна больше заботиться о том, чтобы восстановить доверие и чтобы результаты работы правительства были более заметны.

"Я буду делать это, прилагая все силы", — сказала она.

Участники акции протеста, организованной партией Альтернатива для Германии (АдГ), в Берлине. Архивное фото
© AFP 2018 / Tobias Schwarz
Лидер "Альтернативы для Германии" уверен, что его партия победила в Баварии
В воскресенье прошли выборы в баварский ландтаг. Согласно предварительным результатам, ХСС — ключевой партнер партии ХДС Ангелы Меркель — победил на выборах в Баварии со вторым худшим результатом в истории, заручившись поддержкой лишь 37,2% избирателей. Баварские христианские демократы получают 85 из 205 депутатских кресел в ландтаге, теряя единоличную власть в регионе и возможность самостоятельно формировать правительство.

Партия "Зеленые" становится второй силой в парламенте Баварии, получая 17,5%. Далее идут "Свободные избиратели" с 11,6%, правая "Альтернатива для Германии" с 10,2%, Социал-демократическая партия Германии с 9,7% и Свободная демократическая партия с 5,1%.

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