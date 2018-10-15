Меркель прокомментировала результаты выборов в Баварии

Мужчина в традиционной баварской одежде заполняет бюллетень для голосования на избирательном участке в Нойкирхене. Архивное фото

Мужчина в традиционной баварской одежде заполняет бюллетень для голосования на избирательном участке в Нойкирхене. Архивное фото

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Результаты выборов в баварский ландтаг (земельный парламент) показали, что люди потеряли доверие к политикам, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Выборы в Баварии показали мне, что даже при лучших экономических показателях и практически полной занятости почти во всех частях Баварии людям этого не хватает, если нет того, что важно, а это доверие, доверие к политическим игрокам", — заявила Меркель на конференции Федерального объединения оптовой и внешней торговли Германии (BGA). Трансляцию выступления вел телеканал n-tv

По ее словам, "оглядываясь на формирование правительства, приходится констатировать, что было потеряно много доверия". Это касается также партий ХДС/ХСС, от которых ожидают, что они будут действовать вместе, отметила канцлер.

Меркель отметила, что извлекла урок из результата выборов в Баварии и как федеральный канцлер большой коалиции должна больше заботиться о том, чтобы восстановить доверие и чтобы результаты работы правительства были более заметны.

"Я буду делать это, прилагая все силы", — сказала она.

В воскресенье прошли выборы в баварский ландтаг. Согласно предварительным результатам, ХСС — ключевой партнер партии ХДС Ангелы Меркель — победил на выборах в Баварии со вторым худшим результатом в истории, заручившись поддержкой лишь 37,2% избирателей. Баварские христианские демократы получают 85 из 205 депутатских кресел в ландтаге, теряя единоличную власть в регионе и возможность самостоятельно формировать правительство.

Партия "Зеленые" становится второй силой в парламенте Баварии, получая 17,5%. Далее идут "Свободные избиратели" с 11,6%, правая "Альтернатива для Германии" с 10,2%, Социал-демократическая партия Германии с 9,7% и Свободная демократическая партия с 5,1%.