Американский сенатор доказала свое родство с индейцами

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Американский сенатор-демократ Элизабет Уоррен, потенциальный соперник действующего президента США Дональда Трампа на выборах на пост главы государства в 2020 году, предоставила результаты ДНК-теста, которые подтверждают ее индейское происхождение.

Ранее Трамп дал Уоррен прозвище "Покахонтас" за якобы придуманную ею историю об индейских корнях. После этого, как сообщается на сайте Уоррен, сенатор решила сдать образец своей ДНК на анализ, чтобы доказать свое американское происхождение.

Анализ выполнил профессор биомедицинских наук, генетики и биологии Стенфордского университета Карлос Бустаманте. Согласно его результатам, "подавляющее большинство" предков Уоррен были европейцами, но также подтвердилось наличие чистокровных коренных американцев в ее роду.

"Хотя подавляющее большинство предков — европейцы, результаты подтверждают наличие предка-коренного американца в ее родословной", — сообщается в результатах анализа, размещенных на сайте Уоррен. Тест выявил, что коренной американец присутствовал в родословной Уоррен около шести-десяти поколений назад.

Ранее Трамп придумал несколько прозвищ для своей конкурентки по предвыборной гонке Хиллари Клинтон, назвав ее "жуликоватой" и "протухшей". Лидера КНДР Ким Чен Ына Трамп называл "маленьким человеком-ракетой".