Американский сенатор доказала свое родство с индейцами

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Американский сенатор-демократ Элизабет Уоррен, потенциальный соперник действующего президента США Дональда Трампа на выборах на пост главы государства в 2020 году, предоставила результаты ДНК-теста, которые подтверждают ее индейское происхождение.
Анализ выполнил профессор биомедицинских наук, генетики и биологии Стенфордского университета Карлос Бустаманте. Согласно его результатам, "подавляющее большинство" предков Уоррен были европейцами, но также подтвердилось наличие чистокровных коренных американцев в ее роду.
"Хотя подавляющее большинство предков — европейцы, результаты подтверждают наличие предка-коренного американца в ее родословной", — сообщается в результатах анализа, размещенных на сайте Уоррен. Тест выявил, что коренной американец присутствовал в родословной Уоррен около шести-десяти поколений назад.
Ранее Трамп придумал несколько прозвищ для своей конкурентки по предвыборной гонке Хиллари Клинтон, назвав ее "жуликоватой" и "протухшей". Лидера КНДР Ким Чен Ына Трамп называл "маленьким человеком-ракетой".