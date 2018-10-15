Азербайджан включил в "черный список" депутата Госдумы Журову

БАКУ, 15 окт – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, писательница Людмила Улицкая и учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер включены министерством иностранных дел Азербайджана в "черный список", куда попадают лица, не согласовавшие с Баку визит в Карабах.

Ранее армянские СМИ сообщили, что группа российских общественных деятелей и политиков отправилась в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику для участия в миротворческой акции "Женщины во имя мира" 7-8 октября. Депутаты парламента Азербайджана подготовили обращение к российским парламентариям в связи с несогласованным с Баку визитом Журовой в Нагорный Карабах.

"Имена россиянок внесены в "список лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана"… им запрещен въезд в Азербайджан", — сообщили РИА Новости в понедельник в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Баку в 2013 году обнародовал "черный список" иностранцев, которые посетили без согласования с азербайджанскими властями территорию НКР, лицам из нее запрещен въезд в Азербайджан. Список периодически обновляется.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.