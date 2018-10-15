Заседание ПА ОДКБ перенесут в Москву из-за парламентских выборов в Армении

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ в конце октября будет перенесено из Еревана в Москву из-за внеочередных выборов в парламент Армении, сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

"Мы Парламентскую ассамблею ОДКБ — сейчас на совете (Госдумы) об этом объявил (спикер ГД Вячеслав) Володин — решили перенести в Москву, потому что в это время (в конце октября) парламент Армении уйдет в отставку… Там парламент, скорее всего, все равно будет исполнять обязанности до новых выборов. Но если обстановка будет складываться так, как сейчас, то с кем нам проводить Парламентскую ассамблею? С исполняющими обязанности депутатами? Это нелогично, неправильно", — заявил Калашников журналистам.

Ранее большинство депутатов Национального собрания (парламента) Армении поддержали намерение премьер-министра Никола Пашиняна провести в декабре досрочные парламентские выборы. Для этого ему придется уйти в отставку, а парламент не должен назначить в течение двух недель нового главу правительства. Оппозиция, прежде всего бывшая правящая Республиканская партия, у которой сохранилось большинство в парламенте, выступала против этого и считала, что выборы должны пройти весной 2019 года, чтобы позволить политическим силам подготовиться. Для роспуска парламента и последующих выборов Пашиняну было необходимо заручиться поддержкой более 53 из 105 депутатов.

Очередной политический кризис в Армении разразился из-за намерения пришедшего к власти по итогам акций протестов Пашиняна провести досрочные парламентские выборы. По конституции Армении, парламент может быть распущен, если после отставки главы кабмина депутаты на двух заседаниях не смогли избрать нового премьера. Однако бывшая правящая Республиканская партия, сохранившая большинство в законодательном органе, и еще ряд партий приняли закон, который затрудняет возможность распустить парламент. Премьер 2 октября вывел своих сторонников на акцию протеста, а также уволил ряд министров — членов партий, поддержавших этот законопроект.

Пашинян поручил уволить министров, которые проголосовали за поправки. Увольнение министров, а также губернаторов, представляющих партии "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн", фактически приведет к монополизации всей власти в стране Пашиняном. В свою очередь, вице-спикер армянского парламента, член бывшей правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов заявил, что принятие поправок не нацелено на создание препятствий на пути досрочных парламентских выборов, оно направлено на обеспечение нормальной работы Национального собрания.