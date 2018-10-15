В Черногории задержали байкеров, встречавших патриарха Сербского

БЕЛГРАД, 15 окт – РИА Новости. Полиция Черногории задержала членов местного отделения мотоклуба "Ночные волки", которые встречали прибывших в страну патриарха Сербского Иринея и патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X заявил РИА Новости глава мотоклуба в Сербии и старейшина филиалов в Черногории и Республике Сербской БиГ Саша "Шваба" Савич, назвав произошедшее позором для властей Черногории.

Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X посещает в эти дни Сербию и Черногорию. Вместе с предстоятелем Сербской православной церкви патриархом Иринеем в понедельник он отправился в Черногорию, где его встречали представители духовенства и граждане.

По словам Савича, председатель "Ночных волков" Черногории Вукоман Булатович, заместитель Желько Вукчевич, Желько Обрадович и член клуба по прозвищу "Горький" были задержаны черногорской полицией без объяснения причин.

"Они дождались патриарха Иринея и патриарха Иоанна X в аэропорту Подгорицы вместе с митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием и епископом Будимлянско-Никшичским Иоанникием и на мотоциклах отправились из Подгорицы в Цетинье, где их задержала полиция", — заявил байкер.

"Они все еще находятся в полиции, и я не знаю, когда их отпустят. Сейчас в Центре безопасности (отделении МВД) Цетинье происходит "информационный разговор". Это позор, что ты встречаешь Сербского патриарха вместе с руководством Сербской православной церкви в Черногории и тебя из-за этого задерживает полиция!", — посетовал Савич.