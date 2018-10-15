В ходе операции в Кельне задержали еще одного человека

БЕРЛИН, 15 окт — РИА Новости. В ходе операции по обезвреживанию преступника, захватившего заложницу в Кельне возле вокзала, задержан еще один человек, его личность устанавливается, заявили РИА Новости в полиции города.

"Подозреваемый задержан, однако перед вокзалом обнаружен еще один человек. Мы не знаем, является ли он заложником или соучастником. Его личность устанавливается, операция продолжается", — сказал полицейский.

Он добавил, что полиция исходит из того, что заложница была одна, в настоящее время женщине оказывается помощь.