В ходе операции в Кельне задержали еще одного человека

БЕРЛИН, 15 окт — РИА Новости. В ходе операции по обезвреживанию преступника, захватившего заложницу в Кельне возле вокзала, задержан еще один человек, его личность устанавливается, заявили РИА Новости в полиции города.
"Подозреваемый задержан, однако перед вокзалом обнаружен еще один человек. Мы не знаем, является ли он заложником или соучастником. Его личность устанавливается, операция продолжается", — сказал полицейский.
Он добавил, что полиция исходит из того, что заложница была одна, в настоящее время женщине оказывается помощь.
Fire brigade and police at the #BreslauerPlatz #Köln now also #SEK pic.twitter.com/8RsZqWJL85— Michael (@MichaelTrtzsch1) 15 октября 2018 г.