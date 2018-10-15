Опубликовано видео с места захвата заложников в Кельне

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Телеканал N-tv.de опубликовал видео с места захвата заложников в Кельне.

Инцидент произошел в понедельник неподалеку от центрального городского вокзала, на данный момент число заложников неизвестно.

На кадрах видно, как на место ЧП приезжают экстренные службы. На вокзале временно приостановили движение поездов, площадь Бреслауэрплац оцеплена.

По словам одного из полицейских, захваченных людей держат в здании аптеки. На месте происшествия видны признаки задымления.

Сотрудники правоохранительных органов начали переговоры с предполагаемым злоумышленником.