Опубликовано видео с места захвата заложников в Кельне

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Телеканал N-tv.de опубликовал видео с места захвата заложников в Кельне.
#Geiselnahme am #breslauerplatz???#Köln #hbf Hoffentlich wird alles gut. #sek ist vor Ort @express24 @aktuelle_stunde @BILD_News pic.twitter.com/3xFXhmzlI2— Frimo (@Frimo1968) 15 октября 2018 г.
Инцидент произошел в понедельник неподалеку от центрального городского вокзала, на данный момент число заложников неизвестно.
На кадрах видно, как на место ЧП приезжают экстренные службы. На вокзале временно приостановили движение поездов, площадь Бреслауэрплац оцеплена.
#Köln #Polizei— rita khoury (@ritakhoury10) 15 октября 2018 г.
POLICE have closed off a large area around #Cologne Central #Station amid reports of a #hostage taking. pic.twitter.com/lcYGedHDZp
По словам одного из полицейских, захваченных людей держат в здании аптеки. На месте происшествия видны признаки задымления.
Сотрудники правоохранительных органов начали переговоры с предполагаемым злоумышленником.