В Кельне обезвредили преступника, захватившего заложника на вокзале

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Захвативший заложника на вокзале в Кёльне преступник обезврежен, заявили в полиции.
"Преступник под контролем. Меры, предпринимаемые в ходе операции, продолжаются", — сообщила полиция в Twitter.
Во время операции преступник был тяжело ранен, я его реанимируют. Также полиция задержала еще одного человека.
"Мы не знаем, является ли он заложником или соучастником. Его личность устанавливается, операция продолжается", — добавили в ведомстве.
Отмечается, что полиция исходит из того, что заложница была одна, ей оказывают помощь. Оцепление вокруг вокзала пока сохраняется.
#Köln #Polizei— rita khoury (@ritakhoury10) 15 октября 2018 г.
POLICE have closed off a large area around #Cologne Central #Station amid reports of a #hostage taking. pic.twitter.com/lcYGedHDZp
Инцидент произошел в аптеке на центральном вокзале. Полиция вела переговоры с мужчиной, который захватил в заложники женщину. Его мотив пока неизвестен.
СМИ сообщали, что инцидент начался с ссоры между мужчиной и женщиной. Позже они перешли в аптеку. Движение поездов задержано, вокзал и площадь перед ним перекрыли.
#sek Einsatz beendet #Täter überwältigt #geisel ist wohl frei. #köln #Geiselnahme #hbf #polizei #allesgut Apotheke wurde gestürmt. pic.twitter.com/eOLHRYBz7w— Frimo (@Frimo1968) 15 октября 2018 г.