В Кельне обезвредили преступника, захватившего заложника на вокзале

Полицейские автомобили у здания центрального вокзала в Кельне

Полицейские автомобили у здания центрального вокзала в Кельне

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Захвативший заложника на вокзале в Кёльне преступник обезврежен, заявили в полиции.

"Преступник под контролем. Меры, предпринимаемые в ходе операции, продолжаются", — сообщила полиция в Twitter. ‏

Во время операции преступник был тяжело ранен, я его реанимируют. Также полиция задержала еще одного человека.

"Мы не знаем, является ли он заложником или соучастником. Его личность устанавливается, операция продолжается", — добавили в ведомстве.

Отмечается, что полиция исходит из того, что заложница была одна, ей оказывают помощь. Оцепление вокруг вокзала пока сохраняется.

Инцидент произошел в аптеке на центральном вокзале. Полиция вела переговоры с мужчиной, который захватил в заложники женщину. Его мотив пока неизвестен.

СМИ сообщали, что инцидент начался с ссоры между мужчиной и женщиной. Позже они перешли в аптеку. Движение поездов задержано, вокзал и площадь перед ним перекрыли.