Госдеп назвал условие диалога Трампа с Ираном

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по-прежнему готов на переговоры с Ираном, если Тегеран действительно хочет изменить свое поведение, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Президент хочет решить проблемы, и если иранский режим продемонстрирует серьезное намерение изменить свое поведение, то президент готов к дипломатическому диалогу, чтобы найти решение проблем", — сказал Хук в ходе телефонного брифинга.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

На заседании Совбеза ООН по нераспространению президент США Дональд Трамп заявил, что США продолжат вводить жесткие санкции против всего спектра "злонамеренной" деятельности Ирана. Новые санкции против Ирана вступят в силу в ноябре.

В свою очередь, на полях Генеральной ассамблеи ООН "пятерка" международных посредников и Иран под председательством главы дипломатии ЕС Федерики Могерини подтвердили, что Иран соблюдает ядерную сделку. Также ЕС объявил о создании специального механизма, который позволит европейским компаниям продолжать бизнес с Ираном, несмотря на выход США из соглашения и угрозу американских санкций.