Экипажу задержанного в Стамбуле судна выплатят зарплату после снятия ареста

ВОЛГОГРАД, 15 окт – РИА Новости. Российскому экипажу сухогруза Streamline, задержанного в Стамбуле с июня за долги, выплатят заработную плату после снятия ареста с судна, сообщил РИА Новости представитель азово-донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Александр Рубцов.

Ранее сообщалось, что судно Streamline, вышедшее из Ростова-на-Дону на ремонт в Стамбул, было арестовано в июне за долги его предыдущего владельца в полмиллиона долларов. По информации профсоюза моряков, собственник сухогруза бросил экипаж и не выходил на связь. В ситуацию по просьбе капитана Streamline вмешалось российской генконсульство в Стамбуле.

По данным профсоюза, зарплату моряки не получали с 3 июня, долг перед ними превышает 36 тысяч долларов. Ранее Рубцов сообщал РИА Новости, что нынешний владелец судна должен был рассчитаться с долгами по заработной плате до конца августа и вернуть экипаж на родину. Но моряки, по данным профсоюза, все еще находятся в Стамбуле и ни разу за пять месяцев не сходили с судна. По словам Рубцова, медицинская помощь морякам не требуется.

"Идут судебные разборки, продлится это еще две недели. Топливо, продукты, вода у них (экипажа – ред.) есть, вода. Собственник судна регулярно подвозит. Единственно, им должны выплатить зарплату. Когда я говорил с судовладельцем, он сообщил, что не имеет права этого сделать, пока не снимут арест с судна. То же мне подтвердили морской консул и представитель МИДа России", — сообщил РИА Новости Рубцов.

По словам собеседника агентства, вопросом снятия ареста с судна сейчас занимаются юристы в Москве.

Ранее сообщалось, по данным Южной транспортной прокуратуры, экипажу судна Streamline, которое зарегистрировано в порту Морони (флаг Коморских островов) в марте уже задерживали заработную плату, после жалобы в правоохранительные органы задолженность была погашена.