В Совбезе рассказали о возможной встрече Патрушева и Болтона

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон во время встречи в Женеве. Архивное фото

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон во время встречи в Женеве. Архивное фото

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона может состояться на следующей неделе в Москве, перечень вопросов прорабатывается, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин.

"Встреча секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева и помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона планируется. Предполагается, что она состоится на следующей неделе в Москве. Сейчас прорабатывается перечень вопросов для обсуждения", — заявил он.

Ранее сообщалось, что Болтон отправится 20 октября в Россию, Азербайджан, Армению, Грузию, в ходе поездки он намерен обсудить с коллегами вопросы, связанные с безопасностью.