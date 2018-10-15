Чешский депутат рассказал о последствиях выхода России из Совета Европы

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Выход России из Совета Европы обернется далеко идущими последствиями, решать которые будет трудно, считает председатель Палаты депутатов парламента Чехии Радек Вондрачек.

Нужно ли России выходить из Совета Европы? Да, нет смысла состоять в организации в условиях постоянного давления

Разумнее будет публично приостановить членство

Нет, не следует делать резких движений Результаты 62.9% Да, нет смысла состоять в организации в условиях постоянного давления

31.2% Разумнее будет публично приостановить членство

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"Конечно, я был бы очень доволен, если бы охлаждение этих отношений удалось преодолеть. Я был бы очень доволен, если бы Россия осталась в Совете Европы, потому что необходимо решать возникшие противоречия. Если Россия покинет Совет Европы, то это будет иметь долгосрочные последствия, которые преодолевать будет намного сложнее", — сказал он журналистам в Москве после переговоров с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в понедельник.

Спикер отметил, что не обсуждал тему возможного выхода России из СЕ на встрече с Матвиенко.

Генсек СЕ Турбьерн Ягланд на прошлой неделе в ходе осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы заявил, что "если Россия не начнет платить взносы в бюджет Совета Европы до июня 2019 года, комитет министров организации не только может, но и будет обязан исключить ее из списка стран-членов". В четверг, выступая в ПАСЕ и отвечая на вопросы парламентариев, Ягланд сообщил, что, по его данным, Россия может не принимать участие в работе следующей январской сессии и не будет платить взнос.

Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что Россия может выйти из состава Совета Европы.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской

делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016–2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.