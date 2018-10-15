Чешский депутат рассказал о последствиях выхода России из Совета Европы

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Выход России из Совета Европы обернется далеко идущими последствиями, решать которые будет трудно, считает председатель Палаты депутатов парламента Чехии Радек Вондрачек.
62.9%Да, нет смысла состоять в организации в условиях постоянного давления
31.2%Разумнее будет публично приостановить членство
5.9%Нет, не следует делать резких движений
"Конечно, я был бы очень доволен, если бы охлаждение этих отношений удалось преодолеть. Я был бы очень доволен, если бы Россия осталась в Совете Европы, потому что необходимо решать возникшие противоречия. Если Россия покинет Совет Европы, то это будет иметь долгосрочные последствия, которые преодолевать будет намного сложнее", — сказал он журналистам в Москве после переговоров с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в понедельник.
Спикер отметил, что не обсуждал тему возможного выхода России из СЕ на встрече с Матвиенко.
Генсек СЕ Турбьерн Ягланд на прошлой неделе в ходе осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы заявил, что "если Россия не начнет платить взносы в бюджет Совета Европы до июня 2019 года, комитет министров организации не только может, но и будет обязан исключить ее из списка стран-членов". В четверг, выступая в ПАСЕ и отвечая на вопросы парламентариев, Ягланд сообщил, что, по его данным, Россия может не принимать участие в работе следующей январской сессии и не будет платить взнос.
Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что Россия может выйти из состава Совета Европы.
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской
делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016–2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.
В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.