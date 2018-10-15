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Эксперт прокомментировал введение ЕС нового механизма санкций по химоружию

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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Новый механизм Евросоюза по принятию санкций за распространение и применение химического оружия является попыткой создать дополнительный инструмент давления на Россию, считает доцент социологического факультета МГУ, эксперт РСМД Павел Каневский.

Джереми Хант. Архивное фото
© AP Photo / Matt Dunham
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В понедельник главы МИД стран ЕС одобрили в Люксембурге новый механизм принятия санкций за распространение и применение химоружия.

"Попытка создать дополнительный инструмент давления на Сирию и Россию — это единственная цель, которая преследовалась. Те механизмы, которые сегодня существуют, работают. Другое дело, что их трактуют по-разному. Но от того, что Евросоюз сейчас придумает новый механизм, не означает, что он получит одобрение во всем мире", — сказал Каневский РИА Новости.

По его словам, многие страны Евросоюза "не совсем понимают, зачем нужен дополнительный механизм", поэтому эксперт сомневается, что он будет эффективным.

"Это прелюдия к созданию нового санкционного режима. Но есть страны, которые не поддержат выход за тот санкционный режим, который уже создан вокруг Украины. Для Евросоюза сегодня санкции связаны исключительно с выполнением минских соглашений. Но есть страны, которые призывают пойти по пути расширения санкций, в том числе Великобритания, Франция, прибалтийские страны, но единства по этому вопросу, я думаю, Евросоюз в ближайшее время не достигнет", — считает Каневский.

Он предположил, что возможны новые точечные санкции против отдельных лиц, но "серьезного расширения санкционного режима со стороны ЕС не последует, это скорее попытка заставить ЕС пойти по пути США в плане санкций".

"Но первоначальная цель — усиление давления на конкретные страны, в первую очередь, на Россию", — заключил Каневский.

Здание МИД РФ. Архивное фото
© РИА Новости
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Ранее власти ЕС заявляли, что в рамках выработки мер в сфере безопасности после инцидента в британском Солсбери планируют разработать меры для поддержания международных норм посредством "санкционного режима", связанного с химоружием. Механизм ранее был согласован на уровне постпредов стран ЕС на техническом уровне. Детали документа не разглашаются, но по заявлениям источников в структурах ЕС, речь идет рамочном документе, который создает возможность для принятия ограничительных мер в отношении физических и юрлиц в связи с применением химоружия вне зависимости от страны их пребывания.

Данные законодательные рамки позволят ЕС применять санкции в отношении лиц и организаций, "вовлеченных в разработку и применение химоружия в любом месте, вне зависимости от их национальности или расположения", а "ограничительные меры будут направлены на лиц и организации, которые напрямую ответственны за разработку и применение химоружия, а также в отношении тех, кто предоставляет финансовую, техническую или материальную поддержку, а также тех, кто содействует или связан с ними", пояснил журналистам пожелавший остаться неназванным чиновник.

При этом для внесения официальных предложений о включении в списки каких-либо конкретных лиц или организаций потребуются предварительный анализ и консультации со странами-участницами, отметил источник в структурах ЕС.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

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