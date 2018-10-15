В Бельгии построят новую лабораторию ОЗХО

ЛЮКСЕМБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Власти Бельгии выделят 2 миллиона евро на строительство новой лаборатории ОЗХО, в которой планируется проводить исследования для выявления фактов применения химоружия, сообщил в понедельник глава бельгийского МИД Дидье Рейндерс.

В Люксембурге в понедельник проходит заседание совета по иностранным делам ЕС, на котором министры одобрили новый рамочный механизм для принятия санкций в связи с распространением и применением химоружия.

"Бельгия выделит 2 миллиона евро на строительство новой лаборатории Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Эта новая лаборатория позволит проводить больше исследований по применению химического оружия", — заявил Рейндерс на переговорах в Люксембурге. По сообщению пресс-службы бельгийского МИД, страна является "одним из крупнейших доноров этого проекта".

Одобренный ЕС новый режим санкций по химоружию позволит применять ограничительные меры в отношении лиц и организаций, "непосредственно ответственных за разработку и применение химического оружия, лиц, оказывающих им финансовую, техническую или материальную помощь, а также лиц, оказывающих помощь или содействие этим лицам и организациям или связанных с ними".

Ранее высокопоставленный источник в структурах ЕС заявлял, что на данном этапе механизм санкций носит рамочный характер, а использование его против конкретных лиц и организаций должно стать предметом отдельного анализа и консультаций согласно установленным процедурам.