В Косово заявили, что создадут армию до конца года

БЕЛГРАД, 15 окт – РИА Новости. Самопровозглашенная республика Косово трансформирует Силы безопасности (СБК) в полноценную армию до конца года, 18 октября парламент рассмотрит это решение, сообщил спикер заксобрания Кадри Весели.

Парламентский комитет по внутренним делам и обороне самопровозглашенной республики Косово в начале октября одобрил пакет законопроектов о трансформации СБК в армию и направил его на утверждение депутатам. Представители правящей партии косовского президента Хашима Тачи и оппозиции были единодушны в желании утвердить законопроекты. Ранее премьер самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай заявлял, что "Америка благословила" создание косовской армии по стандартам НАТО.

Посольство США в Приштине затем сообщило, что Вашингтон поддерживает трансформацию сил безопасности самопровозглашенной республики Косово в профессиональную многонациональную армию по стандартам НАТО с ограниченным мандатом территориальной самообороны.

"Уверен, что до конца этого года Косово получит свою армию. Процесс трансформации должен пройти мирно", — цитирует Радио и телевидение Косово председателя парламента.

Нынешний спикер, бывший полевой командир албанских отрядов, поставил законопроекты о трансформации СБК в армию в повестку пленарного заседания 18 октября.

Приштина не имеет своей армии. Против ее формирования активно выступает официальный Белград, ссылаясь на резолюцию 1244 Совбеза ООН об урегулировании в Косово и Метохии.

Формирование вооруженных сил Косово требует внесения изменений в конституцию непризнанного государства при согласии не менее двух третей из 120 парламентариев. Попытка властей в Приштине провести трансформацию другим путем — через расширение полномочий СБК посредством обычного закона — в 2017 году столкнулась с международным противодействием, в том числе России, ЕС и США.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.