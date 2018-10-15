Климкин встретился с генсеком НАТО в штаб-квартире альянса

КИЕВ, 15 окт – РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире альянса, сообщила в понедельник миссия Украины при НАТО в Twitter.

"Министр иностранных дел Украины П.Климкин встретился с генеральным секретарем НАТО Й.Столтенбергом в штаб-квартире Альянса", — говорится в сообщении.

Другие подробности встречи не приводятся.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

Сьогодні Міністр закордонних справ України П.Клімкін зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Є.Столтенбергом у штаб-квартирі Альянсу. pic.twitter.com/JD17HkcHmg — UKR Mission to NATO (@UKRinNATO) 15 октября 2018 г.

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