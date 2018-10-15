Кувейт поддержал Саудовскую Аравию перед угрозой западных санкций

ДОХА, 15 окт — РИА Новости. Правительство Кувейта вслед за другими арабскими странами поддержало Саудовскую Аравию перед угрозой возможных санкций США и Великобритании в связи с пропажей саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, говорится в заявлении вице-премьера Анаса Халеда ас-Салеха. Слова вице-премьера цитирует Кувейтское агентство новостей KUNA. Хашукджи исчез после посещения саудовского консульства 2 октября.

"Учитывая крепкие братские отношения между Кувейтом и Саудовской Аравией, правительство отслеживает дело саудовского подданного Джамаля Хашукджи. Мы сожалеем, что Саудовская Аравия подверглась очернительной кампании с обвинениями и претензиями, и отвергаем методы, нацеленные на унижение королевства, ее высокого положения на международной, арабской и исламской аренах. Мы выступаем на ее стороне в противодействии всем силам, которые стремятся поколебать ее суверенитет и ее традиционное место в исламском мире", — отметило правительство.

Кабинет министров Кувейта заявил, что высоко ценит "положительную роль" Саудовской Аравии в поддержке мира и стабильности.

Ранее в поддержку Саудовской Аравии, которой стали грозить санкциями Великобритания и США в случае подтверждения насильственной смерти Хашукджи, высказались многие арабские и мусульманские страны.

Джамаль Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября, после того как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По утверждению властей королевства, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения.

Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.