В Египте ликвидировали девять экстремистов

Египетский военнослужащий на одной из улиц Каира. Архивное фото

Египетский военнослужащий на одной из улиц Каира. Архивное фото

#КАИР, 15 окт — РИА Новости, Маргарита Кислова. Силы МВД Египта ликвидировали девять экстремистов в провинции Асьют на юге страны, оказавших сопротивление при задержании, говорится в заявлении министерства на странице в сети Facebook.

По имеющимся данным, в распоряжении МВД оказалась информация о группе экстремистов в районе Асьюта, которые готовились к нападениям, у них имелись взрывчатые вещества и оружие.

При задержании были ликвидированы девять человек, изъято несколько единиц оружия и два взрывных устройства.