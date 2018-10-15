Премьер Македонии призвал к переименованию страны ради членства в НАТО и ЕС

БЕЛГРАД, 15 окт – РИА Новости. Премьер-министр Македонии Зоран Заев призвал парламентариев правящей коалиции и оппозиции к примирению и поддержке изменений в конституцию по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС.

В Скопье 27 апреля 2017 года произошли беспорядки, после того как этнический албанец Талат Джафери был избран депутатами правящего Социал-демократического союза (СДСМ) и их коалиционными партнерами спикером Собрания (парламента). Избрание Джафери спровоцировало протесты, в ходе которых митингующие члены движения "За единую Македонию" ворвались в здание Собрания, в результате чего пострадали свыше ста человек, включая граждан, сотрудников полиции и парламентариев. Несколько нападавших на парламентариев были приговорены к срокам разной продолжительности. В отношении остальных следствие и судебные процессы продолжаются.

В понедельник Собрание рассматривает пакет изменений в конституцию страны по договору Скопье и Афин о переименовании в Республику Северная Македония, что откроет бывшей югославской республике путь к членству в НАТО и ЕС.

"Вы все знаете, что воля народа – прогрессивная Македония, мы должны оставить партийные игры ради национальных интересов. Призываю каждого депутата сделать логичный выбор для будущего страны. Мы сильно поделились, рассорились до крови, у нас раскол в обществе", — обратился Заев к парламентариям. Трансляция ведется на сайте Собрания.

"Мы должны остановить разделение, страна у нас общая. Двадцать седьмого апреля мы передрались, картинки с кровью обошли весь мир. Сейчас есть возможность простить друг друга, давайте начнем заново с того апреля", — сказал глава правительства.

В ответ представитель крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Илия Димовски заявил, что данный созыв парламента "не имеет полномочий для принятия изменений в конституции".

Кабмин премьера Македонии и главы правящего Социал-демократического союза (СДСМ) Зорана Заева одобрил в начале октября законопроект о внесении четырех поправок в конституцию страны и направил их на рассмотрение парламента. Они предполагают добавление слова "Северная" перед названием "Македония" во всем тексте, изменение преамбулы конституции, гарантии неизменности границ и территориальной целостности и меры для поддержки диаспоры за границей.

В минувшую пятницу комитет по вопросам конституции под руководством спикера парламента Талата Джафери после длительных дебатов одобрил законопроекты и направил его на общие слушания, который могут продолжаться до 10 дней.

Переименование республики и соответствующие поправки в конституцию уже поддержали члены СДСМ и партий албанского, турецкого и цыганского нацменьшинств. Для внесения изменений в конституцию правящей коалиции необходимо по закону 80 из всего 120 депутатских мандатов, однако она имеет не более 70 голосов. Крупнейшая оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ имеет 51 мандат в Собрании и продолжает выступать против договора Скопье и Афин и переименования бывшей югославской республики.