Премьер Македонии призвал к переименованию страны ради членства в НАТО и ЕС

БЕЛГРАД, 15 окт – РИА Новости. Премьер-министр Македонии Зоран Заев призвал парламентариев правящей коалиции и оппозиции к примирению и поддержке изменений в конституцию по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС.
В понедельник Собрание рассматривает пакет изменений в конституцию страны по договору Скопье и Афин о переименовании в Республику Северная Македония, что откроет бывшей югославской республике путь к членству в НАТО и ЕС.
"Мы должны остановить разделение, страна у нас общая. Двадцать седьмого апреля мы передрались, картинки с кровью обошли весь мир. Сейчас есть возможность простить друг друга, давайте начнем заново с того апреля", — сказал глава правительства.
В ответ представитель крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Илия Димовски заявил, что данный созыв парламента "не имеет полномочий для принятия изменений в конституции".
Кабмин премьера Македонии и главы правящего Социал-демократического союза (СДСМ) Зорана Заева одобрил в начале октября законопроект о внесении четырех поправок в конституцию страны и направил их на рассмотрение парламента. Они предполагают добавление слова "Северная" перед названием "Македония" во всем тексте, изменение преамбулы конституции, гарантии неизменности границ и территориальной целостности и меры для поддержки диаспоры за границей.
Переименование республики и соответствующие поправки в конституцию уже поддержали члены СДСМ и партий албанского, турецкого и цыганского нацменьшинств. Для внесения изменений в конституцию правящей коалиции необходимо по закону 80 из всего 120 депутатских мандатов, однако она имеет не более 70 голосов. Крупнейшая оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ имеет 51 мандат в Собрании и продолжает выступать против договора Скопье и Афин и переименования бывшей югославской республики.