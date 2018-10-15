Варшава высказалась против расширения Frontex

ВАРШАВА, 15 окт – РИА Новости. Варшава не поддерживает расширение численного состава и финансирования европейского агентства по охране внешних границ "Фронтекс", заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в понедельник.

"Мы говорим о бессмысленности расширения численного состава "Фронтекса". Чрезмерное финансирование "Фронтекса" означало бы сокращение других проектов", – сказал Моравецкий.

"Мы бы хотели больше средств на финансирование инфраструктурных проектов, поддержку сельского хозяйства", — добавил он.

При этом он отметил, что "Польша и Чехия стоят на одинаковой позиции — наша охрана границ, наша безопасность являются нашими суверенными решениями и невозможно, чтобы нас заставляли принимать мигрантов".

В свою очередь Бабиш рассказал, что в понедельник посетил центральный офис "Фронтекса" в Варшаве. "Я сегодня утром посетил "Фронтекс". Считаю, что он делает хорошую работу. Может, стоит немного изменить компетенции и включиться в деятельность за пределами Европы", — сказал Бабиш.

Он уточнил, речь идет о планируемом увеличении бюджета "Фронтекса" на 10 миллиардов евро. "Надо решить, в частности, не стоит ли усилить береговую охрану. Мы говорим об этом", — сказал премьер.