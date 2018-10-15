В ООН миграцию назвали важным средством сокращения неравенства

РИМ, 15 окт — РИА Новости. Миграция является неотъемлемой частью социально-экономического развития государств, а также важным средством сокращения неравенства, говорится в обнародованном в понедельник докладе продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) "Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства".

"Несмотря на проблемы, которые может создавать миграция, она является неотъемлемой частью экономического, социального и человеческого развития и средством сокращения неравенства как внутри стран, так и между ними", — отмечается в докладе, который построен на выводах ведущих исследовательских центров мира.

Так, ученые из китайского исследовательского центра Zhu and Luo установили, что миграция способствует снижению неравенства в сельских районах, поскольку "открывает возможности для диверсификации источников доходов домохозяйств, обладающих незначительными сравнительными преимуществами в сфере сельского хозяйства".

Специалисты центра Brauw and Giles установили, что в результате роста миграции из сельской местности в деревнях происхождения мигрантов значительно сократилось неравенство благодаря денежным переводам, поступающим от мигрантов.

Авторы доклада считают, что основным фактором, побуждающим людей мигрировать, является отсутствие продовольственной безопасности. К факторам, стимулирующим миграционные потоки, специалисты также относят низкий уровень жизни, дискриминацию, стихийные бедствия, конфликты, ухудшение окружающей среды.

В документе отмечается, что перед властями стоит задача стимулировать положительное влияние миграции и сводить к минимуму ее отрицательное воздействие на социально-экономическую сферу. "Для обеспечения безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции необходима согласованность мер политики, в частности, в отношении миграции и развития сельского хозяйства и сельских районов. Такие меры должны быть направлены не на сокращение или ускорение перемещения миграционных потоков, а на максимизацию экономических и социальных выгод при минимизации издержек мигрантов и обществ", — заключают авторы доклада.