Посольство США по ошибке пригласило гостей на пижамную вечеринку с котом

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Посольство США в Австралии случайно разослало приглашения на пижамную вечеринку с печеньями, сообщает 9news.com.au.

Письмо сопровождалось старой фотографией из Instagram известного кота-"блогера" Джоуи, одетого в пижаму с изображением героя "Улицы Сезам" Коржика (Cookie Monster), и держащего в лапах блюдо с печеньями.

Как выяснилось, новый сотрудник дипмиссии тестировал систему рассылки и случайно отправил шуточное приглашение реальным пользователям. Представители посольства уже принесли извинения, заявив, что им жаль разочаровать тех, кто "рассчитывал на вечеринку с котами и пижамами".

Джоуи тоже "отреагировал" на сообщение об ошибке, "написав" в Instagram, что из-за отмены мероприятия он расстроился.



