Украинские пограничники не пропустили в Крым двух гражданок России

КИЕВ, 15 окт – РИА Новости. Украинские пограничники не пропустили в Крым двух гражданок России, сообщает в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что накануне в контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак" прибыли две гражданки Российской Федерации, которые направлялись в Крым.

"Во время проверки документов пограничники установили, что у путешествующих отсутствуют специальные разрешения для въезда и отказали гражданкам в пропуске. За содействие в беспрепятственном пересечении админграницы россиянки предложили военнослужащим взятку в размере 4 тысяч рублей РФ", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на такое предложение пограничники Херсонского отряда ответили категорическим отказом и направили в полицию уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения предусмотренного статьей 369 УК Украины (дача взятки). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа или ограничения свободы на срок двух до пяти лет.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".