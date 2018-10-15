В ЛНР заявили о прибытии новой партии техники силовиков в Донбасс

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (134)

ЛУГАНСК, 15 окт — РИА Новости. Эшелон с новой партией техники украинских силовиков прибыл на железнодорожную станцию в подконтрольный Киеву населенный пункт Рубежное в Донбассе, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"По имеющейся у нас информации, 13 октября на железнодорожную станцию в населенный пункт Рубежное отмечено прибытие очередного эшелона военной техники ВСУ", — сказал Марочко.

Он уточнил, что, по данным Народной милиции, в составе эшелона — тридцать танков Т-72, пятнадцать БМП-1 и до шестидесяти единиц автомобильной техники.

"Украинская власть, несмотря на взятые обязательства, продолжает наращивать свои силы и средства вблизи линии боевого соприкосновения, демонстрируя тем самым свое нежелание решить конфликт на Донбассе мирным путем", — добавил Марочко.