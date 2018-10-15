На арсенале под Черниговом снизилась интенсивность взрывов боеприпасов

КИЕВ, 15 окт – РИА Новости. Интенсивность взрывов на арсенале в Черниговской области, где на минувшей неделе вспыхнул пожар, существенно снизилась, взрывы наблюдаются с периодичностью один, два в час, сообщило в понедельник Минобороны Украины.

На арсенале под Черниговом 9 октября вспыхнул пожар, произошла детонация боеприпасов. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным Минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных.

"Интенсивность отдельных взрывов на технической территории шестого арсенала по сравнению с прошлыми сутками существенно уменьшилась. С 6.00 до 12.00 (совпадает с мск – ред.) наблюдаются незначительные единичные взрывы в ячейках тления с периодичностью один, два взрыва в час", — говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Сообщается, что ночью интенсивность взрывов на технической территории уменьшилась более чем в пять раз по сравнению предыдущей ночью, а в некоторые часы не было зафиксировано ни одного взрыва. По данным ведомства, с утра на территории арсенала работают пожарные танки, инженерная и специальная техника ВС Украины, также привлечена пожарная техника и авиация.

За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Также в мае произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", была уничтожена треть арсенала.