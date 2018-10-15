Эксперты предрекли Берлину дальнейшие потрясения после выборов в Баварии

Алис Вайдель (Альтернатива для Германии) выступает перед своими сторонниками после объявления данных экзит-поллов на выборах в баварский ландтаг. 14 октября 2018

Алис Вайдель (Альтернатива для Германии) выступает перед своими сторонниками после объявления данных экзит-поллов на выборах в баварский ландтаг. 14 октября 2018

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. После выборов в региональный парламент Баварии, где очень низкий результат показал один из ключевых союзников Ангелы Меркель – Христианско-социальный союз – можно прогнозировать дальнейшие потрясения для правящей коалиции ФРГ и кабинета канцлера, считают опрошенные РИА Новости российские эксперты.

На выборах в баварский ландтаг (региональный парламент) Христианско-социальный союз — ключевой партнер Христианско-демократического союза (ХДС) во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель — победил с 37,2%.

Это означает, что будущее правительство Баварии будет коалиционным. По предварительным данным, партия "Зеленые" становится второй силой, получая 17,5%. Далее идут "Свободные избиратели" с 11,6%, правая "Альтернатива для Германии" с 10,2%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 9,7% и Свободная демократическая партия с 5,1%.

Что такое Христианско-социальный союз

ХСС существует с 1945 года и традиционно является в Баварии абсолютным гегемоном. На протяжении десятилетий она имела абсолютное большинство на выборах в баварский парламент, получая право на самостоятельное формирование правительства региона.

При этом за последние десять лет партия заметно сдала позиции. В 2008 году ХСС продемонстрировал худший за полвека результат в 43,4%, а сейчас упала еще ниже. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер назвал этот результат "унизительным".

Христианско-социальный союз (ХСС) является "сестринской" партией Христианско-демократического союза, которую возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель. В настоящее время блок ХДС/ХСС входит в состав правящей коалиции на федеральном уровне (так называемая "большая коалиция" блока Меркель с социал-демократами). Председатель ХСС Хорст Зеехофер в кабинете канцлера занимает пост министра внутренних дел.

Избиратели устали от консерваторов, беспринципности и беженцев

"Выборы в земельный парламент Баварии принесли предсказанный результат, но от этого не стали меньшей сенсацией. Единолично правящая в федеральной земле с 1957 года партия Христианско-социальный союз потеряла по сравнению с предыдущими выборами более 10%. Теперь ХСС придется искать коалиционного партнера для формирования правительства в самой богатой земле Германии", — констатировал глава Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов.

Результат зеленых он назвал "настоящим триумфом", а результат социал-демократов, которые потеряли больше 10 процентов – "фиаско".

"Уникальная однопартийная монополия рухнула. Избиратели, с одной стороны, устали от консервативного истеблишмента, а с другой — не оценили попыток земельного правительства и экс-главы Баварии, а ныне федерального министра внутренних дел Хорста Зеехофера (председателя ХСС) сесть на шпагат между миграционной политикой Берлина и популистской риторикой в духе крайне правых. В очередной раз проявился часто повторяющийся феномен — людям не нравится беспринципность политиков, их желание заигрывать со всеми. Поэтому "Зеленые", которые, вопреки тренду, занимают четкую позицию в поддержку миграции, резко укрепились. То же касается и "Альтернативы для Германии", которая столь же ясно находится на противоположном фланге", — считает Лукьянов.

По мнению доцента РГГУ Вадима Трухачева, падение количества голосов за ХСС – следствие недоверия баварских избирателей к Меркель и ее миграционной политике. "Именно Бавария, и никакая другая федеральная земля пострадала от миграционного кризиса", — напомнил он. Бавария оказалась на пути потоков беженцев, переходящих в Германию из соседней Австрии и других южных стран Европы.

Что дальше будет в Баварии

Теперь ХСС предстоит вести переговоры со свободными партнерами, как это делает на федеральном уровне ХДС, прогнозирует доцент РГГУ Вадим Трухачев.

"Им придется искать точки соприкосновения (с другими партиями, — ред.), но они у них есть – скажем, экономическая программа ХСС и "Свободных демократов" не так отличается. Небольшие различия есть лишь в миграционной политике, однако партиям удастся договориться", — считает эксперт.

По оценке Лукьянова, пока что наиболее вероятна коалиция ХСС и ранее малоизвестной буржуазной партии "Свободных избирателей" — об этом заявил глава Баварии Маркус Сёдер, призвав к "буржуазному" правительству. Также есть вариант коалиции с "Зелеными" — "по такой модели функционирует соседний Баден-Вюртенберг, там очень успешная коалиция ХДС и "Зеленых", отметил Лукьянов.

"В любом случае, предстоит сложный торг", — прогнозирует глава Совета по внешней и оборонной политике.

Что дальше будет с кабинетом Меркель

Как бы то ни было, все комментаторы пророчат дальнейшие потрясения для кабинета Ангелы Меркель, отметил Федор Лукьянов.

"Все входящие в федеральную коалицию партии теряют поддержку — и ХДС, и ХСС, и СДПГ. Зеехофер уходить не намерен, но давление на него возрастет. Перед социал-демократами встает все более острый вопрос — чем дольше они остаются в составе коалиции с Меркель, тем сложнее им сохранять собственную политическую идентичность. Стоит ожидать, что ослабление правительства в Германии продолжится", — прогнозирует Лукьянов.

В будущем "Меркель может проводить политику, меньше оглядываясь на него (Зеехофера – прим. ред.), на его возражения", — заявил РИА Новости Вадим Трухачев.