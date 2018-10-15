Иран и Турция договорились об открытии двух КПП на границе

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Иран и Турция договорились об открытии двух контрольно-пропускных пунктов на границе в иранской провинции Западный Азербайджан, сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на губернатора провинции Мохаммада Мехди Шахриари.

По данным агентства, соответствующее соглашение достигнуто министром внутренних дел Ирана Абдолрезом Рахмани Фазли в ходе встречи с турецким коллегой Сулейманом Сойлу во время последнего визита в Турцию. По словам Шахриари, власти республик намерены создать совместный комитет по ускоренному рассмотрению проекта, в котором предусматривается помимо КПП создание приграничных рынков.

Он добавил, что соглашение будет реализовано после того, как комитет одобрит план и опубликует специальный доклад.

Как сообщает агентство, за последние несколько лет Иран и Турция удвоили усилия по укреплению двусторонних торговых отношений, установив целевой годовой торговый оборот в 30 миллиардов долларов и подписав несколько соглашений по сотрудничеству в различных сферах.