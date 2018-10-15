Патриарх Кирилл заявил, что народ Белоруссии поддерживает власть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Минске. 15 октября 2018

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Минске. 15 октября 2018

МИНСК, 15 окт — РИА Новости. Безусловная поддержка политики нынешнего руководства Белоруссии гражданами связана с учетом властями страны нравственных законов, "законов человеческой совести", заявил в понедельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Нравственность — это то, что регулирует поведение человека. Люди могут знать или не знать законы — в провинции, в деревнях — а поступают по совести. Это значит, что Богом данный нравственный закон опознается человеком, голосом его совести, и никакой эволюцией это объяснить невозможно. И это является главным регулятором человеческого поведения. И как важно, когда государство законодательно органически связывается с нравственным фундаментом, когда законы проистекают из божественного, нравственного закона, закона человеческой совести", — сказал патриарх на встрече членов Священного Синода Русской православной церкви и епископата Белорусской церкви с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По словам патриарха Кирилла, именно этим обусловлена высокая поддержка властей народом Белоруссии и высокая степень консолидации общества в стране. Ничего этого не было бы, добавил патриарх, "если бы законы, практика государственная расходились бы с тем нравственным фундаментом, о котором мы сейчас говорим".

По словам главы Русской церкви, правители оцениваются народом в первую очередь "по тому, насколько они поступают по справедливости, насколько они откликаются на чаяния людей".

"Церковь, связанная с народом, не может мыслить иначе, чем мыслят люди. Церковь обязана быть учителем, но одновременно она основывает свою деятельность на народных чаяниях, на том, как народ понимает происходящее в мире. Вот так же действует и всякое разумное правительство. И когда позиции церкви и правительства совпадают, то это мы называем гармоничным, симфоническим взаимодействием церкви и государства", — продолжил патриарх.

Свою длительную беседу с Лукашенко перед этой встречей он описал термином "симфоническое взаимодействие", добавив, что оно должно быть "полезным для обеих сторон и могущим послужить благу для нашей церкви и для наших народов".

Предстоятель РПЦ выразил надежду, что Белоруссия всегда будет оставаться "фактором мира и стабильности на постсоветском пространстве". В заключение своего выступления патриарх предложил пропеть президенту "Многая лета", что и сделали архиереи.

В свою очередь патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел засвидетельствовал, что православная церковь в Белоруссии может исполнять свою церковную миссию, что она и делает. "Конечно, как в любой семье, есть проблемы, есть вопросы, но они решаются. А самое главное, что люди знают, что можно здесь трудиться, можно созидать", — отметил митрополит.

Он также сообщил, что недавно был завершен перевод Священного писания Нового Завета на современный белорусский язык. Глава Белорусской церкви подарил один из экземпляров книги Александру Лукашенко, предложив при этом рассмотреть вопрос о выдвижении переводческой группы на соискание президентской премии за духовное возрождение.