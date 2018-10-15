Кошка помогла англичанке обнаружить рак

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Жительница английского Лемингтона Анджела Тиннинг рассказала изданию Metro, что ее кошка Мисси спасла ей жизнь.

Женщина заметила, что домашний питомец начал вести себя странно — например, лежать у нее на груди, хотя обычно не любил ластиться. Тиннинг также обратила внимание, что в этой области испытывает боль, и решила пойти в больницу. Врачи обнаружили предраковые клетки и провели операцию по их удалению.

Но два года спустя у Мисси снова поменялось поведение, и жительница Британии решила перестраховаться и пройти диагностику, хотя у нее ничего не болело.

При повторном обращении в клинику у женщины обнаружили рак. На этот раз маммологи сообщили, что ей понадобится мастэктомия (удаление молочной железы), но вместе с тем отметили, что ситуация могла быть хуже.

Анжела призналась, что очень благодарна Мисси, и номинировала ее на премию Hero Cat на National Cat Awards.