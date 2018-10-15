Израильские военные застрелили атаковавшего их палестинца

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт — РИА Новости. Израильские военные застрелили палестинца, который попытался напасть на них на Западном берегу реки Иордан, сообщила армейская пресс-служба.

По ее данным, со стороны израильтян потерь нет, нападавший был убит.

"Террорист попытался ударить ножом солдата, наши силы открыли по нему ответный огонь, обезвредив его и убив", — сказано в пресс-релизе.

Череда подобных палестинских атак началась три года назад, унеся за это время жизни свыше полусотни израильтян и иностранцев, на некоторое время практически сошла на нет, но в последние месяцы вновь набирает обороты.