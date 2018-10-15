Сальвини назвал санкции против России абсурдом

РИМ, 15 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Санкции против России являются социальным, культурным и экономическим абсурдом, заявил в понедельник вице-премьер Италии, глава МВД Маттео Сальвини.

"В рамках ЕС в эти недели идет дискуссия по поводу возобновления санкций на неопределенное время без консультаций с отдельными правительствами. Я считал, считаю и всегда буду считать, что санкции являются социальным, культурным и экономическим абсурдом", — сказал Сальвини, выступая в североитальянском городе Монца на ассамблее членов местной ассоциации предпринимателей Confimiindustria.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.