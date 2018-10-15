Трамп не озвучивал прямых обвинений в адрес Путина, заявил Песков

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не озвучивал никаких прямых обвинений в адрес президента России Владимира Путина, отвечая на вопрос о его возможной причастности к отравлениям, более того, никаких подкрепленных доказательствами обвинений в адрес президента РФ нет и не может существовать, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в ходе интервью корреспондент CBS спросил у американского лидера, согласен ли он, что Путин имеет отношение к убийствам, отравлениям, на что Трамп ответил: "да, вероятно, имеет".

"Я не стал бы, во-первых, давать оценку, что "Трамп допустил возможность" и так далее, как мы читаем во множестве СМИ; здесь, наверное, нужно все-таки к лингвистическим особенностям относиться гибко. Другого ответа, понятно, что быть не могло, это ответ президента США. Никаких прямых обвинений президент США не озвучивал, да и каких-либо подкрепленных хоть какими-то аргументами или, тем более, доказательствами обвинений не может существовать в отношении президента России. Вот так мы к этому и относимся", — заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать ответ Трампа на вопрос о причастности Путина к отравлениям.

"Главное, вы знаете, мы всегда говорили, что Россия не имела, не имеет и потенциально не может иметь ничего общего с этими обвинениями", — добавил он.