Лидер "Альтернативы для Германии" уверен, что его партия победила в Баварии

БЕРЛИН, 15 окт – РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" стала победителем на выборах в баварский ландтаг, так как получила по итогам наибольший прирост голосов, заявил сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Йорг Мойтген.

На выборах в баварский ландтаг (региональный парламент) Христианско-социальный союз — ключевой партнер Христианско-демократического союза (ХДС) во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель — победил с 37,2%, свидетельствуют предварительные результаты, опубликованные на сайте местного избиркома.

Это означает, что будущее правительство Баварии будет коалиционным. По предварительным данным, партия "Зеленые" становится второй силой, получая 17,5%. Далее идут "Свободные избиратели" с 11,6%, правая "Альтернатива для Германии" с 10,2%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 9,7% и Свободная демократическая партия с 5,1%.

"Мы очень счастливы в связи с результатами выборов. Мы вошли в 15-й ландтаг (в Германии). То, что всего 10,2%, вызывает у некоторых легкое огорчение, потому что всегда можно стремиться к большему. Но мы видим, что была жесткая конкуренция, в Баварии, как всем известно, если своя специфика, есть свободные избиратели, у которых предвыборная программа была очень похожа на нашу… Однако мы стали победителями этих выборов, потому что получили в итоге наибольший прирост голосов — фактически с нуля до 10,2 процентов", — заявил на пресс-конференции в Берлине Мойтген.

Касаясь общефедерального политического значения выборов в Баварии, Мойтген отметил, что "если рассматривать ХДС и ХСС как отдельные партии, то у нас есть три народные партии, которые провалились". При этом, по словам сопредседателя "Альтернативы для Германии", "наиболее чудовищный провал пережила СДПГ, поддержка которой уменьшилась в два раза". Мойтген не исключил, что эта тенденция будет просматриваться и на следующих региональных выборах.

"Это глобальное изменение, которое происходит – старые партии находятся в упадке, новые партии растут, и из этих последних мы имеем наибольший успех", — сказал Мойтген.