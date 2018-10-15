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Немецкий политик прокомментировал неудачу ХСС на баварских выборах

(обновлено: 12:52 15.10.2018)
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© AFP 2018 / Tobias SchwarzЛидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер. Архивное фотоЛидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер. Архивное фото
© AFP 2018 / Tobias Schwarz

БЕРЛИН, 15 окт — РИА Новости. Неудачная стратегия правительства во главе с канцлером Ангелой Меркель привела к потере большинства для партии ХСС в Баварии, заявил на пресс-конференции в Берлине лидер и глава фракции Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер.

Мужчина в традиционной баварской одежде на избирательном участке в Майзахе, Германия. 14 октября 2018
© REUTERS / Michael Dalder
Эксперт прокомментировал итоги выборов в баварский парламент

На выборах в баварский ландтаг (региональный парламент) Христианско-социальный союз — ключевой партнер Христианско-демократического союза (ХДС) во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель — победил с 37,2%, свидетельствуют предварительные результаты, опубликованные на сайте местного избиркома.

Это означает, что будущее правительство Баварии будет коалиционным. По предварительным данным, партия "Зеленые" становится второй силой, получая 17,5%. Далее идут "Свободные избиратели" с 11,6%, правая "Альтернатива для Германии" с 10,2%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 9,7% и Свободная демократическая партия с 5,1%.

Линднер заявил, что стратегия большой коалиции (сформировалась в результате федеральных выборов в ФРГ, представлена правительством Германии и включает партии ХДС, ХСС и СДПГ — ред), которая заключается в том, чтобы покупать расположение людей, не оказалась успешной.

"Дотации на жилье для семей с детьми, пенсии для матерей и так далее — все это не привело к поддержке. Хотя, как вы помните, это было исходным пунктом в большой коалиции — ответить на итоги федеральных выборов миллиардными выплатами в социальную сферу. Эта стратегия не реализовалась, люди ждут конкретного плана, то есть того, что большая коалиция не может предъявить. Мы с нетерпением надеемся, что такой план будет представлен, что повседневные проблемы, вроде дизеля, будут решены", — сказал Линднер.

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Политик добавил, что не ждет больших перестановок в руководстве ХСС по итогам баварских выборов. Ранее некоторые эксперты не исключали, что недостаточно хорошие результаты ХСС на выборах могут привести к отставке лидера партии и главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера, а также нынешнего премьер-министра Баварии Маркуса Зодера.

Линднер также отметил, что счастлив, что свободные демократы смогли попасть в ландтаг. Он подчеркнул, что СвДП выступала в качестве центристской силы, и "это позиционирование было подтверждено как итогами выборов, так и приемом, который был нам оказан".

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