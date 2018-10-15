Полиция отпустила задержанных у Киево-Печерской лавры

КИЕВ, 15 окт – РИА Новости. Полиция отпустила около сотни задержанных в воскресенье возле Киево-Печерской лавры, передает в понедельник телеканал "112 Украина" со ссылкой на полицию Киева.

В воскресенье в полицию Киева были доставлены около 100 человек, которые находились возле Киево-Печерской лавры, для установления их личности. Такие меры в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечают 14 октября, силовики приняли в рамках профилактической работы. В полиции заверили, что правоохранители смогут защитить все культовые сооружения и не допустить любых актов вандализма или захватов.

"Полиция отпустила почти сто человек. Стражи порядка провели с молодыми людьми, среди которых были и несовершеннолетние, профилактические беседы и отпустили в воскресенье, 14 октября", – сообщается на сайте телеканала.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел говорил, что опасается попыток ее захвата радикалами на праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Митрополит призывал верующих целый день находиться в главной украинской святыне. В воскресенье в Киеве проходил марш националистов.

Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.