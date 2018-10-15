Силовики почти 160 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 15 окт — РИА Новости. Украинские силовики почти 160 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, пострадал один человек, сообщил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"С 8 по 14 октября вооруженные силы Украины 159 раз нарушили режим прекращения огня, пострадал один мирный житель. По территории республики было выпущено 172 мины калибром 120 миллиметров и 110 мин калибром 82 миллиметра", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК отметили, что в результате обстрелов повреждены 18 домов и три объекта инфраструктуры.