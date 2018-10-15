Ураган не нанес серьезных повреждений истребителям F-22, заявили в ВВС США

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Истребители пятого поколения F-22 Raptor, базирующиеся на военной базе Тиндалл в штате Флорида, не получили серьезных повреждений в результате прохождения урагана "Майкл", заявил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн.

Ураган "Майкл" обрушился на юго-восточное побережье США на прошлой неделе. Сообщалось, что базе Тиндалл и ее инфраструктуре был нанесен значительный ущерб. Хотя часть истребителей F-22 была эвакуирована, некоторые из них оставались на объекте во время удара стихии.

Начштаба, побывавший на объекте с инспекционной поездкой, оптимистично оценил состояние пострадавших от урагана воздушных судов. "Визуально все они (самолеты) не повреждены и выглядят гораздо лучше, чем можно было ожидать, судя по разрушениям некоторых сооружений", — сообщил генерал в Facebook. Он отметил, что специалисты проведут проверку поврежденных F-22, чтобы оценить возможность для их возвращения в строй.

Ураган "Майкл" обрушился на побережье к северо-западу от города Мексико-Бич во Флориде днем в среду. Скорость ветра в этот день достигала 250 километров в час. В четверг ураган, центр которого находился над центральной частью Джорджии, ослаб до тропического шторма, максимальная скорость ветра составляла 120 километров в час. По оценкам аналитиков, экономический ущерб от урагана может составить порядка 30 миллиардов долларов.