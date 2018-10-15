Вексельберг намерен судиться с США из-за санкций

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг, попавший под санкции США, считает их незаконными и несправедливыми и намерен судиться. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах московского международного форума "Открытые инновации".

"Моя позиция проста: санкции незаконны и несправедливы, буду судиться", — сказал Вексельберг, отвечая на вопрос, ведёт ли он переговоры с OFAC (управление минфина по контролю за иностранными активами) о возможности снятия санкции.

При этом он не стал отвечать на вопрос журналистов, будет ли судиться в Лондонском суде.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, в частности, внесли в "черный список" (SDN-лист) Виктора Вексельберга его группу "Ренова". Юридическим и физическим лицам США запрещается вести любой бизнес с фигурантами списка, блокируются долларовые расчеты и активы в США.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".