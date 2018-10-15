Илон Маск решил создать робота из аниме

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Основатель Tesla и Space-X Илон Маск рассказал, что ему нравится аниме, и заявил о намерении создать робота.

It is time to create a mecha — Elon Musk (@elonmusk) 14 октября 2018 г.

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"Пора создать меху", — написал он в Twitter.

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Мехаобщее название гигантских антропоморфных роботов, а также поджанр в аниме, литературе и кинематографии, посвященный им. Анимевид японской анимации, рассчитанный на подростковую и взрослую аудиторию.

Ранее Маск сообщил, что компания Tesla хочет заняться производством текилы и подала заявку на регистрацию знака Teslaquila.



