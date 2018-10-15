Могерини прокомментировала повестку встречи глав МИД Евросоюза

ЛЮКСЕМБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Вопрос новых мер против РФ не на повестке встречи глав МИД ЕС в Люксембурге, где ожидается утверждение рамочного механизма санкций по химоружию, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Это не в повестке сегодня", — сказала Могерини, отвечая на вопрос, могут ли быть рассмотрены новые меры в отношении РФ в связи с разработкой в ЕС нового режима санкций.

"Сегодня министры будут обсуждать другое, новый рамочный режим по установлению законодательных рамок в отношении химического оружия, и я надеюсь, министры примут его", — добавила она.

Министры иностранных дел стран ЕС, как ожидается, одобрят 15 октября новый механизм введения санкций в связи с распространением и применением химоружия. Высокопоставленный источник в структурах ЕС заявил журналистам, что новый механизм может быть нацелен на физические и юридические лица вне зависимости от их страны, а также позволит ЕС принимать меры как за создание и применение химоружия, так и техническое и финансовое содействие этому.