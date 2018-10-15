Под Черниговом все населенные пункты вокруг арсенала очистили от снарядов

КИЕВ, 15 окт – РИА Новости. Все 39 населенных пункта Ичнянского района Черниговской области, пострадавшие от детонации боеприпасов на арсенале, очищены от взрывоопасных предметов, сообщила в понедельник и.о. главы Черниговской областной администрации Юлия Свириденко.

На арсенале под Черниговом на прошлой неделе произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным украинского минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных.

"Пострадавшие населенные пункты очищены от взрывоопасных предметов. Теперь необходимо оперативно обследовать все сельхозугодья, чтобы производители имели возможность продолжить сбор урожая и проводить посевную кампанию. Также необходимо изучить состояние дорог, составить соответствующие акты, чтобы была понятна потребность в финансировании работ по восстановлению дорог", — приводит слова Свириденко обладминистрация на своем сайте.

Сообщается, что за время спасательных работ пиротехнические подразделения отработали 242 заявки местных жителей, изъяли 1758 взрывоопасных предметов. По данным администрации, авиация продолжает проводить авиационную разведку технической территории арсенала и осуществлять сбросы воды. Так, 14 октября двумя пожарными самолетами были сброшены 80 тонн воды в пределах арсенала и вертолетом вне технической территории — 22 тонны.

Также продолжаются комиссионные обследования жилых зданий, сооружений, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения. Установлено, что четыре дома разрушены, еще повреждены 99 домов, квартир и других капитальных сооружений в 11 населенных пунктах.

Арсенал в Черниговской области — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара. В минобороны в четверг сообщали, что пожар практически ликвидирован, остались два очага тления, в пятницу из-за ветра увеличилась интенсивность взрывов, в субботу утром в период с 8 до 12 часов произошел только один взрыв.