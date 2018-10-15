Наводнение на юге Франции стало самым сильным с 1891 года

Последствия наводнения недалеко от Каркассона на юге Франции. 15 октября 2018

Последствия наводнения недалеко от Каркассона на юге Франции. 15 октября 2018

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Наводнение в департаменте Од на юге Франции стало самым сильным в регионе с 1891 года, сообщает правительственный сервис Vigicrues.

По данным службы наблюдения за наводнениями, более 120 лет назад уровень воды в реке Од вырос почти на семь метров. В понедельник измерения метеорологов приближались к рекордным показателям.

По последним данным, в департаменте в результате стихии погибли шесть человек, и еще один получил ранения после обрушения дома.

Ранее французская метеорологическая служба Meteo France сообщила, что максимальный — красный — уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях объявлен в понедельник в департаменте Од на юге Франции из-за сильных дождей.