Наводнение на юге Франции стало самым сильным с 1891 года

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Наводнение в департаменте Од на юге Франции стало самым сильным в регионе с 1891 года, сообщает правительственный сервис Vigicrues.
По данным службы наблюдения за наводнениями, более 120 лет назад уровень воды в реке Од вырос почти на семь метров. В понедельник измерения метеорологов приближались к рекордным показателям.
По последним данным, в департаменте в результате стихии погибли шесть человек, и еще один получил ранения после обрушения дома.
Ранее французская метеорологическая служба Meteo France сообщила, что максимальный — красный — уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях объявлен в понедельник в департаменте Од на юге Франции из-за сильных дождей.