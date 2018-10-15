Малайзийский политик Анвар Ибрагим победил на довыборах в парламент страны

БАНГКОК, 15 окт – РИА Новости. Известный малайзийский политик Анвар Ибрагим, которого многие считают наиболее вероятным преемником 93-летнего Махатхира Мохамада на посту премьер-министра страны, в субботу выиграл довыборы в парламент Малайзии по округу Порт-Диксон и в понедельник принял присягу в Куала-Лумпуре как член парламента, сообщает интернет-версия газеты The Star.

В субботу Анвар Ибрагим набрал на довыборах в Порт-Диксоне более 31 тысячи голосов местных избирателей, в то время как шесть его соперников вместе набрали около 7 тысяч голосов, сообщает издание. Явка на довыборах составляла 58,25%, говорится в сообщении.

Выход Анвара Ибрагима на трибуну парламента для принятия присяги в понедельник вызвал бурную овацию депутатов, сообщает The Star.

В середине 1990-х годов, во время правления одного из предыдущих правительств Махатхира Мохамада (он возглавлял кабинет министров с 1982 по 2003 годы), Анвар Ибрагим, лично отобранный премьером из среды более молодого поколения малайзийских политиков, стал членом кабинета и должен был стать вице-премьером. Однако между ним и премьер-министром произошел разрыв на почве политических разногласий, и в 1998 году Анвар Ибрагим покинул правительство. Впоследствии он был обвинен в коррупции и содомии, и провел несколько лет в следственном изоляторе, пока в 2003 году с него не были сняты оба обвинения. В середине 2000 годов Анвар Ибрагим вместе с женой создал новую партию, ставшую официальной парламентской оппозицией правительству, которое возглавлял в это время премьер Наджиб Разак, однако когда эта партия набрала большое количество депутатских мест на выборах 2008 года, Анвара Ибрагима снова обвинили в содомии, и он снова оказался в тюрьме. Суд первой инстанции оправдал политика, однако апелляционный суд затем отменил приговор суда первой инстанции, в результате чего выборы в мае 2018 года Анвар Ибрагим встретил в тюрьме и не смог в них участвовать. Махатхир Мохамад, пользующийся огромной популярностью в Малайзии, присоединился к оппозиции, возглавляемой Анваром Ибрагимом и его женой, в 2018 году. 9 мая 2018 года оппозиционный блок с большим отрывом победил на выборах, и Махатхир Мохамад вернулся после 15 лет в кресло премьера. Анвар Ибрагим получил королевское помилование, а его жена Ван Азиза Ван Исмаил стала первой женщиной в истории Малайзии на посту вице-премьера.

Значительную роль в победе оппозиции на выборах сыграл коррупционный скандал вокруг государственного инвестиционного фонда 1MDB, созданного в период правления премьера Наджиба Разака, из которого, по версии следствия, в течение нескольких лет было похищено более 4,5 миллиарда долларов. Следствие, начавшееся еще в период правления кабинета Наджиба Разака, было прекращено под давлением его правительства в 2018 году перед началом избирательной кампании, и возобновлено после прихода к власти правительства Махатхира Мохамада. В настоящее время экс-премьер Наджиб Разак, его жена Росма Мансор и большая группа чиновников предыдущего правительства арестованы и находятся под следствием по делу 1MDB.